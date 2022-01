Desio, lo shopping è online: c’è l’app per l’e-commerce di prossimità Shopping Desio è online: una piattaforma e-commerce a disposizione del Distretto Urbano del Commercio (Duc) cittadino, che grazie alla rete potrà raggiungere una platea ancora più ampia di utenti per le imprese artigiane del territorio.

È sbarcata sulla rete Shopping Desio, la nuova piazza virtuale della città, punto di incontro tra commercianti e cittadini per far crescere il commercio di prossimità. Si tratta di una piattaforma e-commerce a disposizione del Distretto Urbano del Commercio (Duc) cittadino, che grazie alla rete potrà raggiungere una platea ancora più ampia di utenti e “connettere” in modo virtuoso le misure di sostegno e supporto alle imprese commerciali e artigiane del territorio.

Grazie alla nuova app Shopping Desio è possibile in pochi clic consultare tutte le informazioni utili per effettuare acquisti sotto casa, scegliendo tra differenti tipologie merceologiche e di servizi disponibili. L’app propone anche alcuni contenuti di carattere istituzionale per diventare il trait d’union virtuale tra i clienti e le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato desiane appartenenti al Duc e dare al Comune la possibilità di disporre di un’area dedicata per la comunicazione e valorizzazione del territorio.

Nell’applicazione, tra le altre cose, una sezione dedicata a tutte le informazioni su che cosa visitare, i servizi utili, i prodotti locali, oltre ad eventi e iniziative in programma sul territorio. La piattaforma e i suoi contenuti sono disponibili per tutti online su www.shoppingdesio.com oppure su mobile Store. Le realtà commerciali e imprenditoriali di Desio che volessero partecipare alla piattaforma devono inviare la loro richiesta a [email protected] .

Per i primi 125 aderenti la piattaforma è gratuita per un anno, per i successivi occorrerà versare una quota di adesione annuale.

“Con questa applicazione - spiega l’assessore al Commercio, Turismo e marketing territoriale Samantha Baldo - i commercianti di Desio trovano una perfetta sintesi tra due modi di avvicinare i loro potenziali clienti: da un lato, farsi trovare grazie a internet, dall’altro, garantire quel servizio di prossimità commerciale che nessuna tecnologia potrà mai sostituire. Sicuramente sarà una grande opportunità non solo per i commercianti, ma anche per i cittadini desiani che comodamente dalle loro case potranno conoscere e interagire con quanto offre la nostra città. Sarà, inoltre, occasione per ridurre le distanze tra Comune, commercio e cittadini. Un risultato che si inserisce appieno nelle politiche di valorizzazione del territorio”.

