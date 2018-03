Desio, lavori per la metrotranvia: chiude via Milano, occhio ai divieti Dopo la via Mazzini, toccherà alla via Milano ad essere chiusa al traffico per i lavori in preparazione della metrotranvia. Da martedì 3 a sabato 7 aprile il tratto compreso tra la rotatoria con via Per Cesano e l’incrocio con via Gabellini sarà completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni

Dopo la via Mazzini, toccherà alla via Milano ad essere chiusa al traffico per i lavori in preparazione della metrotranvia. Da martedì 3 a sabato 7 aprile il tratto compreso tra la rotatoria con via Per Cesano e l’incrocio con via Gabellini sarà completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Verrà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutta la carreggiata. Lo comunica la polizia locale. Nei giorni scorsi, le ruspe erano già al lavoro, ma settimana prossima il cantiere occuperà tutta la strada. Si prevedono forti disagi per gli automobilisti, dato che via Milano è una delle arterie più frequentate della città e la chiusura di un tratto provocherà inevitabilmente un intenso traffico in tutta la zona circostante. Non mancheranno disagi anche per negozi e le attività che si affacciano sulla via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA