Desio, la questura di Milano chiude il bar Principe per “cattive frequentazioni”

Saracinesche abbassate da ieri al bar Principe di Corso Italia. Sulla saracinesca principale campeggia il cartello affisso dai carabinieri con la scritta “Chiuso su disposizione del Questore di Milano”. Il bar, situato in pieno centro città, a due passi dal municipio, rimarrà chiuso per 7 giorni, per disposizione della Questura di Milano, a seguito delle “frequentazioni controindicate” e per i “numerosi interventi per disordini al suo interno”. Questa la motivazione fornita dai carabinieri, che ieri mattina hanno eseguito il provvedimento del Questore, mettendo i “sigilli” temporanei al locale. Il bar già in passato è stato al centro della cronaca, in particolare in occasione di diversi arresti per droga effettuati dai militari della caserma di Desio. Un paio di anni fa, nel giro di due settimane, erano stati effettuati diversi arresti per spaccio di stupefacenti. Gli interventi dei carabinieri erano partiti proprio dal bar di corso Italia. In un caso, era stata arrestata una coppia, notata mentre spacciava all’esterno del locale. Pochi giorni dopo era finito in manette un desiano sorpreso a vendere marijuana nei pressi del bar

