Desio, la candidata Jennifer Moro presenta il programma: «Una città vicina alle persone» Ha scelto il parco la candidata sindaca del centrosinistra a Desio, Jennifer Moro, per presentare il programma elettorale per le amministrative di ottobre.

Jennifer Moro, candidata sindaca a Desio per la coalizione di centrosinistra (Pd, Sinistra per Desio, Desio Viva e Desio Libera) ha presentato il suo programma elettorale sabato 4 settembre al parco comunale. «Un luogo scelto non a caso, immerso nel verde» ha subito sottolineato la Moro, attuale vice sindaca.

«Per governare Desio abbiamo un mente in progetto chiaro e straordinario: vogliamo continuare nella trasformazione della città . Abbiamo governato per dieci anni concentrandoci sulla promozione del valore della legalità, abbiamo progettato una città che abbiamo iniziato a riqualificare, sia in centro che nei quartieri». Sono 15 in particolare i punti del programma elettorale, che Jennifer Moro ha simbolicamente firmato al termine della conferenza stampa: una città attenta all’ambiente, alle fragilità, alle donne, ai giovani, alla scuola, alla partecipazione, all’associazionismo e ai quartieri, alla cultura, allo sport, alla sicurezza, al lavoro e commercio, alla legalità, ai diritti, agli animali.

«Vogliamo continuare sulla strada già intrapresa, per una città vicina alle persone, una città innovativa anche nelle modalità di erogazione dei servizi». La candidata sindaca è partita dai giovani per presentare il programma della coalizione: «I giovani sono una delle categorie più colpite dalla pandemia: vogliamo investire in servizi per l’età dai 14 ai 20 anni, per formare dei cittadini consapevoli». E poi le fragilità: «Abbiamo appena approvato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Vogliamo rendere più accessibili i servizi alle persone fragili e con disabilità». Sul piano dei diritti, il centrosinistra intende aprire uno sportello anti discriminazione e continuare a lavorare per le pari opportunità.

Jennifer Moro firma il suo programma elettorale

(Foto by Paola Farina)

«Proseguiremo le iniziative di supporto alla famiglia e i progetti dedicati alla genitorialità». Sul tema dell’ambiente, Moro ha ribadito il no a Pedemontana. «Le ultime notizie sul finanziamento a Pedemontana ci lasciano sconcertati. Prendiamo atto che un Ministero alla Transizione Ecologica decide di supportare un’opera che di ecologico non ha nulla. Definirla ecologica fa ridere». Il centrosinistra prevede poi la riqualificazione degli edifici pubblici e il potenziamento del trasporto pubblico. E, ancora, una casa per le associazioni. La consegna alla città della sala polifunzionale di villa Tittoni e la valorizzazione dell’archivio storico e il recupero dei cimeli oggi dimenticati che, dice Moro «potrebbero trovare posto in uno spazio a loro dedicato».

Per lo sport, il programma prevede la manutenzione del centro sportivo e il rifacimento della pista di atletica. Spazi per lo smartworking e un ufficio di marketing territoriale per lavoro e commercio. Sul piano della sicurezza, l’ulteriore estensione della rete di videosorveglianza e progetti di educativa di strada (per la prevenzione). Per il benessere degli animali, la realizzazione di altre due aree cani. «È un programma molto articolato, per un obiettivo che noi riteniamo straordinario. Una città vicina ai cittadini, che non lascia indietro nessuno»

