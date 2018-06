Desio, investito mentre attraversa con la mamma: elisoccorso per un bimbo di 2 anni Un bambino di 2 anni investito a Desio mentre con la mamma attraversava la strada nel passeggino alla rotatoria di via Carducci. Atterrato l’elisoccorso, il bimbo è stato portato a Niguarda per accertamenti.

Un bambino di 2 anni investito a Desio mentre con la mamma attraversava la strada nel passeggino alla rotatoria di via Carducci, uno snodo della viabilità cittadina. Tanta paura intorno alle 17.30 tanto da far allertare anche l’elisoccorso, arrivato da Bergamo e atterrato in un fazzoletto di prato nella via a lato delle case. L’allarme è scattato in codice rosso, il bambino è stato trasportato in elicottero in codice giallo, a Niguarda, per accertamenti.

Soccorsa anche l’automobilista, 36 anni, sotto shock e trasportata in codice verde a Desio. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica. La via Carducci è stata chiusa per permettere i soccorsi, la viabilità ha subito gravi ripercussioni.



Desio investimento pedone 4 giugno

(Foto by Edoardo Terraneo)

.

