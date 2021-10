Desio, incendio nel locale spazzatura del condominio: intervento dei vigili del fuoco È successo domenica attorno alle 18 in via Ramelli. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha mandato sul posto quattro mezzi.

Una fitta coltre di fumo si è levata domenica 17 ottobre attorno alle 18 a Desio, in una zona residenziale, in via Ramelli. Secondo quanto riportato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha inviato sul posto quattro squadre - per cause non specificate si sarebbe sviluppato un incendio in un locale spazzatura nel piano interrato di un condominio. Non risulterebbero feriti né intossicati.

