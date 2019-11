Desio, il Var (Vietato ai razzisti) dell’Aurora convince l’Arsenal Lo slogan ideato dall’Aurora calcio per prendere le distanze dagli insulti a un suo giovanissimi giocatore nella partita con la Sovicese è stato segnalato anche dai Gunners e dal loro progetto Arsenal in the Community

La campagna di sensibilizzazione contro il razzismo dell’Aurora Desio arriva anche in Inghilterra. Lo riporta la stessa pagine facebook della società brianzola che ricorda come lo slogan Var, Vietato ai razzisti, è stato segnalato anche dall’Arsenal nell’ambito del progetto Arsenal in the Community.

Lo slogan Var usato a Parma

E non ci sono solo i Gunners: per dichiararsi contro il razzismo hanno usato lo slogan anche all’Us Astra Parma.

