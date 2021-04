Desio: il Palio degli Zoccoli 2021 “rinviato a data da destinarsi” anche quest’anno Il Comitato organizzatore del Palio di Desio ha congelato l’edizione 2021, dopo l’annullamento di quella dello scorso anno: la 32esima sfida è “rinviata a data da destinarsi”.

Il Comitato organizzatore del Palio degli Zoccoli di Desio costretto anche quest’anno a un periodo di forzato riposo. Del resto, è ancora difficile, se non impossibile, prevedere una data certa per lo svolgimento di un evento di così grande portata. Mercoledì 7 aprile gli organizzatori della manifestazione che rievoca la Battaglia di Desio del 21 gennaio 1277 tra le famiglie dei Visconti e dei Della Torre per ottenere il controllo su Milano, hanno diramato un comunicato ufficiale per annunciare che “a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria in corso è stata prorogata la sospensione dei lavori di preparazione della 32esima edizione rinviandone lo svolgimento a data da destinarsi”.

Già lo scorso anno, nel pieno della prima ondata della pandemia, il comitato aveva dovuto sospendere l’evento programmato per domenica 7 giugno. Ma, pur non avendo potuto calzare gli zoccoli per correre attorno alla basilica, i contradaioli e gli organizzatori del Palio avevano fatto sentire la loro vicinanza alla città donando alla Croce rossa di Desio denaro e generi alimentari di prima necessità da distribuire alle famiglie indigenti. L’ultima edizione del Palio si era tenuta il 9 giugno 2019 ed era stata vinta dai corridori dell’associazione contrada Dugana che avevano interrotto la serie di vittorie di San Pietro al Dosso.

