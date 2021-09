Desio, giornata Emergency chiude la decima stagione estiva al Parco Tittoni: «Registrate 80mila presenze» La giornata a poche settimane dalla scomparsa del suo fondatore Gino Strada con attività nel boschetto e bancarelle e i concerti di Alberto Patrucco e dei Vino Raro, cover band di Rino Gaetano. Bilancio: Mercanti di Liquore, i Punkreas, Roberto Mercadini che ha recitato Dante i più apprezzati.

Ultimo week end per Parco Tittoni. La rassegna estiva partita lo scorso 28 maggio si chiude domenica 5 settembre con una giornata dedicata ad Emergency, proprio a poche settimane dalla scomparsa del suo fondatore Gino Strada: in programma, dalle 18 in poi, una serie attività nel boschetto e bancarelle. Seguiranno, durante la serata, i concerti di Alberto Patrucco e dei Vino Raro, cover band di Rino Gaetano che reinterpreta i suoi brani in chiave reggae.

Si chiude così la decima edizione di Parco Tittoni, che per tre mesi ha animato le serate estive, con proposte per tutti i gusti, dai concerti agli spettacoli, dal cinema alle giornate a tema. Organizzato da Mondovisione e Arci Tambourine con il patrocinio del comune di Desio, Parco Tittoni anche quest’anno si è confermato punto di riferimento dell’estate brianzola e non solo, richiamando un vasto pubblico.

Secondo gli organizzatori, la rassegna ha ospitato nel complesso circa 80 mila persone, di cui 20 mila hanno assistito ai concerti e agli spettacoli dal vivo. «Siamo soddisfatti - commenta il responsabile del progetto Andrea Zorzetto - è stata una bellissima stagione. Fino a metà luglio le serate sono state frequentatissime. Ma anche nel mese di agosto sono arrivate parecchie persone».

Come lo scorso anno, anche quest’anno l’organizzazione ha dovuto tenere conto delle regole anti Covid. Durante i concerti, per esempio, il pubblico è rimasto seduto ai tavolini. «Il pubblico - spiega Zorzetto - ha capito l’organizzazione attraverso i due ingressi, uno dedicato all’area live e l’altro per l’area relax. Non abbiamo avuto problemi, tutto si è svolto nel rispetto delle regole. Anche con l’introduzione del green pass, dal 6 agosto in poi, tutto è andato bene».

Ad attirare il pubblico sono stati in particolare i Mercanti di Liquore, i Punkreas, Roberto Mercadini che ha recitato Dante, le serate di tributi e omaggi musicali. Quest’anno ci sono state anche le partite di calcio degli Europei, trasmesse sul maxi schermo. «L’affluenza è stata numerosa e il pubblico è stato rispettoso». A dare il valore aggiunto alla stagione estiva, secondo gli organizzatori, è stata come sempre la cornice della villa del Piermarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA