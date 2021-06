Simone Gargiulo candidato sindaco della lista Per Desio, Lega e Fratelli d'italia (Foto by Paola Farina)

Desio, Gargiulo candidato sindaco del centrodestra senza Forza Italia Lega e Fratelli d’Italia con la lista civica Per Desio presentano la candidatura ufficiale di Simone Gargiulo per il centrodestra, che perde però l’appoggio di Forza Italia. Sfiderà Jennifer Moro del centrosinistra dopo l’era Corti.

È stata presentata ufficialmente a Desio la candidatura a sindaco di Simone Gargiulo, della lista civica Per Desio. Non una sorpresa, dato che il suo nome circolava da diversi mesi. Sarà appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia. Ma non da Forza Italia, che si sfila.

E questa è una vera sorpresa, giunta dopo settimane di incontri e trattative. Centrodestra dunque diviso, anche se non è detta l’ultima parola. Intanto Gargiulo, avvocato, attuale consigliere comunale d’opposizione e già candidato sindaco cinque anni fa ma solo per la sua lista, si è presentato alla città in una conferenza stampa organizzata sabato mattina in piazza Conciliazione, alla presenza dei rappresentanti di Per Desio, Lega e Fratelli d’Italia. Sarà lui il principale sfidante di Jennifer Moro, attuale vicesindaca, che corre per il centrosinistra.

«Ascoltare, fare, cambiare è il nostro slogan - ha detto, davanti ai sostenitori - Ascoltare tutti i cittadini, non solo chi ci voterà. Fare bene e fare meglio dell’attuale amministrazione. Abbiamo delle idee, delle proposte. Cambiare ovviamente in meglio. Il nostro progetto insieme nasce dopo 5 anni di collaborazione in consiglio comunale, durante i quali è maturato un legame».

Gargiulo ha sottolineato il fatto di essere un candidato civico e ha rispedito al mittente le critiche del centrosinistra, che lo ha definito come “l’uomo dei partiti”: «La scelta di un candidato civico è importante. Ne sono onorato e orgoglioso. Sento la responsabilità di questo impegno e della fiducia che mi è stata data. Lascia il tempo che trova sentire e leggere certe cose, anche da parte di chi mi conosce da 40 anni: c’è chi mente sapendo di mentire ed è imbarazzante. Noi partiamo con entusiasmo e compattezza, vogliamo fare qualcosa di nuovo. Ringrazio la parte politica di questa coalizione che ha creduto in questo progetto: mettere davanti il bene della città». Nessun accenno, durante la conferenza, alla posizione presa da Forza Italia.

