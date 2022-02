Desio: fondi dalla Regione, arriva un pick up per la Protezione civile Il gruppo di Protezione civile di Desio aumenta i suoi mezzi con l’acquisto di un pick up destinati ai volontari, acquistato con fondi della Regione.

Buone notizie per il gruppo dei volontari di Protezione Civile di Desio che ha ottenuto da Regione Lombardia un contributo di 36mila euro. La somma, come ha anticipato il vicesindaco Andrea Villa, sarà utilizzata per finanziare l’acquisto di un nuovo mezzo, un pick-up che i volontari utilizzeranno per supportare i loro interventi, in particolare quelli che riguardano la fornitura energetica da campo utilizzando i gruppi elettrogeni in dotazione al gruppo.

«Nei prossimi mesi- ha ribadito il Villa-oltre al pick-up, il parco mezzi della Protezione Civile di Desio crescerà ulteriormente con l’arrivo di una ulteriore unità. È nostra intenzione mettere il gruppo nella condizione di operare al meglio per garantire alla cittadinanza un’operatività efficace in caso di bisogno». Attivo da decenni, il gruppo comunale di Desio nell’ultimo periodo è stato molto impegnato nella gestione dell’emergenza Covid.

«Abbiamo contribuito a garantire il corretto funzionamento delle procedure di accesso presso i centri allestiti per effettuare tamponi e vaccini, assistendo in caso di necessità le persone che si sono sottoposte al trattamento contro il Covid- ha sottolineato Franco Arienti, coordinatore del gruppo volontari di Protezione civile- Come volontari ci muoviamo con i nostri mezzi, offrendo il nostro tempo per il bene comune. Vediamo questo contributo come un ringraziamento per tutto quello che facciamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA