Desio, ennesimo furgone incastrato nel sottopasso di via Lampugnani Un altro furgone incastrato nel sottopasso di via Lampugnani a Desio, necessario l’intervento dei vigili del fuoco giovedì pomeriggio per liberare il mezzo. Nessuno è rimasto ferito ma il traffico ne ha evidentemente risentito.

Ennesimo intervento dei vigili del fuoco, giovedì 7 ottobre, nel pomeriggio, attorno alle 16, a Desio, per liberare un furgone cassonato rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario di via Lampugnani. L’autista del mezzo non ha evidentemente calcolato adeguatamente l’altezza del suo furgone in riferimento ai cartelli indicatori. Per liberare il mezzo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale. Nessuno è rimasto ferito. Ripercussioni sul traffico.

Furgone incastrato a Desio (foto Vigili del fuoco)

