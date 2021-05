Desio, continua la campagna per la cupola della Basilica: un video sul web spiega le stanze segrete Intanto, per sabato prossimo 22 maggio è attesa l’installazione della mastodontica gru che servirà a raggiungere in sicurezza i 62 metri di altezza della cupola e dare inizio al cantiere

La pagina facebook ’Desio e la sua basilica’ ha spiccato il volo. E i filmati che raccontano la storia della chiesa sono su youtube. I commenti e le condivisioni si moltiplicano di minuto in minuto. La grande operazione di rinnovo della copertura della cupola sta prendendo il la in grande stile.

Già è stato pubblicato il primo video creato da Francesco Sangalli con l’ausilio audio di Riccardo Schellino, due giovani desiani. E’ il primo episodio della serie ’Uno scrigno di bellezze e di sorprese’ realizzato grazie alle conoscenze del professor Massimo Brioschi, lo storico appassionato e saggio narratore della storia di Desio. Brioschi accompagna i tecnici con telecamera, microfono e luci lungo i corridoi nascosti sotto la cupola ora in cura, dentro le stanze segrete ricavate tra le scale del campanile, poggiando i piedi sopra le tegole e tra i gradini.

Un video ottimamente realizzato, con immagini mai viste e racconti che stimolano la curiosità. Intanto, per sabato prossimo 22 maggio è attesa l’installazione della mastodontica gru che servirà a raggiungere in sicurezza i 62 metri di altezza della cupola e dare inizio al cantiere che rimarrà attivo per almeno nove mesi. Una gestazione che ridarà splendore al simbolo più vero e sentito della città, la cupola che non è solo un tetto, la copertura della basilica, ma il simbolo dell’identità cittadina.

