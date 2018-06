Desio: con l’auto contro un palo della luce, code di prima mattina in via per Binzago Incidente stradale lunedì mattina a Desio, in via Per Binzago. Un automobilista ha invaso la rotatoria ed è finito contro il palo della luce. Sul posto soccorsi, carabinieri e tecnici per ripristinare la situazione.

Un incidente stradale lunedì mattina poco prima delle 7 a Desio, in via Per Binzago, ha provocato lunghe code nella zona, al confine con Cesano Maderno. Un automobilista di 65 anni ha invaso la rotatoria ed è finito con la sua Alfa Romeo Mito contro un palo dell’illuminazione. L’uomo, residente a Limbiate, è rimato lievemente ferito. La sua auto ha subito seri danni e ha perso olio. Danneggiato anche il palo della luce: c’è voluto l’intervento dei tecnici per ripristinare la situazione. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Di conseguenza, si sono formate code in via per Binzago e nelle vie limitrofe.

