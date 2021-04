Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Desio: coltellata vicino al cuore dopo una lite, arrestato il presunto autore - VIDEO I fatti erano accaduti lo scorso ottobre davanti a un supermercato dove si erano ritrovati sei moldavi per un “chiarimento” inerente l’acquisto di un’auto. Per settimane i protagonisti hanno cercato di sviare le indagini ma il presunto responsabile è stato individuato grazie alla videosorveglianza.

Un incontro chiarificatore tra connazionali per una vicenda legata all’acquisto di un’auto era degenerato in un accoltellamento quasi mortale, lo scorso ottobre, a Desio. A distanza di qualche mese i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Desio hanno arrestato un 31enne di origini moldave, domiciliato a Desio, pregiudicato. E’ accusato di tentato omicidio.

Erano stati sei i cittadini moldavi che si erano dati appuntamento nel parcheggio di un supermercato di Desio, vicino all’orario di chiusura, un lunedì sera. Presto dalle parole il gruppo era passato ai fatti, era spuntato un coltello che aveva raggiunto al petto, sfiorandogli il cuore, un 37enne con dimora in città. A quel punto il gruppo si era diviso. Uno dei sei era fuggito a piedi, mentre gli altri 4 avevano portato il ferito al pronto soccorso di Desio, allontanandosi immediatamente.

Dopo un intervento chirurgico di 7 ore, effettuato d’urgenza, i medici erano riusciti a salvare la vita al ferito, rimasto successivamente in coma per una settimana.

Le indagini dell’Arma erano partite immediatamente, dalla chiamata al 112 di due cittadini appena usciti dal supermercato, che avevano assistito alle fasi finali del litigio. Fatto che presto gli investigatori avevano associato a quel grave ferito, degente all’ospedale cittadino.

Dall’analisi dei filmati della videosorveglianza, nelle settimane successive erano stati identificati i partecipanti alla lite, tutti cittadini moldavi gravitanti in Brianza. Convocati in caserma, inizialmente avevano negato tutto salvo poi dire che uno sconosciuto aveva aggredito un loro amico, senza tuttavia riferire alcun dettaglio utile all’identificazione dell’autore. Anche la vittima, una volta uscita dal coma, era stata sentita dai militari. L’uomo, addirittura aveva dichiarato di essersi ferito da solo, cadendo dalla bicicletta.

Gli investigatori non si sono arresi. Nelle settimane successive hanno raccolto altri video da telecamere della zona e attraverso uno di questi hanno individuato il presunto autore del grave ferimento, immortalato dall’occhio elettronico di uno sportello bancomat in fuga subito dopo il fatto con un’arma da taglio in pugno. Da un’analisi dei social network gli investigatori hanno compreso che tutti i soggetti appartenevano alla stessa cerca relazionale e che quindi, sia i vari testimoni che la vittima, avevano deliberatamente nascosto il reale svolgimento dei fatti.

Raccolti tutti gli elementi investigativi, la Procura di Monza, che ha coordinato le indagini, ha avanzato la richiesta di una misura cautelare al gip del Tribunale di Monza che ha quindi emesso un mandato di arresto nei confronti del 31enne. L’uomo si trova ora ristretto presso il carcere di Monza in attesa di essere interrogato.

