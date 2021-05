Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paola Farina)

Largo Alpini a Desio (Foto by Paola Farina)

Desio colora largo Alpini di blu per la giornata dei diritti dei bambini Anche il Comune di Desio aderisce alla proposta Unicef per la Giornata dei diritti dei bambini: largo Alpini si colora di blu.

Anche il Comune di Desio aderisce all’iniziativa “Lunga vita ai diritti”, l’iniziativa lanciata dall’Unicef e celebra il 27 maggio il trentesimo anniversario della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia colorando largo Alpini, la piazza recentemente riqualificata nel centro storico della città. La zona sarà colorata di blu per lanciare un messaggio universale in difesa dei diritti dei bambini.

“L’Amministrazione comunale intende garantire una particolare attenzione verso le nuove generazioni, così duramente colpite da una situazione emergenziale che tuttora permane e continua a provocare sofferenze – ha spiegato il sindaco Roberto Corti – Questa giornata rappresenta un’occasione per continuare a programmare l’agenda amministrativa verso azioni a protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, in attesa di una, speriamo non lontana, normalità”.

Si augura un pronto ritorno alla vita pre-pandemia anche l’assessore alle politiche per l’infanzia Cristina Redi: “Il blu vuole lanciare un messaggio di speranza per tornare presto a vivere l’infanzia e l’adolescenza con la gioia e la spensieratezza che meritano di avere”.

