Desio, buca killer sulla complanare della Valassina: cinque auto in trappola sabato notte LEGGI Buche a Monza e Brianza - Cinque auto danneggiate da una buca killer sulla complanare della Valassina all’altezza di Desio, in direzione Milano: dieci centimetri di profondità. La Stradale di Seregno ha soccorso gli automobilisti, l’Anas ha rimediato al danno. Necessaria attenzione in quel tratto.

Cinque automobilisti costretti a un viaggio fuoriprogramma dal gommista. Tutta colpa di una buca killer, che sabato ha fatto saltare i cerchioni di una manciata di veicoli in transito lungo la Valassina. Gli sfortunati automobilisti verso le 23 di sabato 17 marzo stavano percorrendo all’altezza di Desio la complanare in direzione Milano, strada parallela alla superstrada, quando poco dopo la concessionaria “Pirola” sono tutti caduti nella trappola profonda 10 centimetri. Per il buio, la pioggia e l’acqua caduta all’interno era impossibile quantificare l’avvallamento e il risultato è stato cerchioni saltati e pneumatici rovinati. Immediata la telefonata al 112, che ha inviato in posto gli agenti della polizia stradale di Seregno.

LEGGI Viabilità, le strade di Monza e Brianza vanno in buca: tra voragini e rattoppi

All’arrivo dell’auto di pattuglia gli automobilisti erano tutti fermi al vicino distributore di benzina, impegnati sotto una fastidiosa pioggia battente a riparare il danno. Lungo la strada sono intervenuti anche gli operai di Anas, che hanno tappato la buca. La pioggia di questi giorni però è nemica delle riparazioni d’emergenza. Chi percorrerà la complanare all’altezza di Desio, è caldamente invitato ad aguzzare la vista e a schivare il trabocchetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA