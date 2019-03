Desio: bimbo rischia di soffocare, catechista lo salva con la disostruzione Tanta paura giovedì pomeriggio all’oratorio Beata Vergine Immacolata di via Grandi, a Desio. Un bambino di 3 mesi ha rischiato di soffocare, mentre la mamma lo stava allattando. Si è salvato, anche grazie all’intervento immediato di una catechista che gli ha applicato la manovra di disostruzione.

Tanta paura giovedì pomeriggio 7 marzo all’oratorio Beata Vergine Immacolata di via Grandi, a Desio. Un bambino di 3 mesi ha rischiato di soffocare, mentre la mamma lo stava allattando. Si è salvato, anche grazie all’intervento immediato di una catechista che gli ha applicato la manovra di disostruzione e della stessa mamma che lo ha rianimato applicandogli il massaggio cardiaco, prima che arrivasse l’ambulanza del 118. Tutto è successo nel giro di pochi secondi.

Il piccolo si è ingozzato mentre stava succhiando il latte e gli è mancato il respiro. Subito la mamma ha chiesto aiuto. Tutte le persone presenti in quel momento (stava per iniziare la catechesi dei bambini), tra cui anche don Pietro Cibra, si sono avvicinati al piccolo. Una delle catechiste lo ha preso e gli ha applicato la manovra di disostruzione, che ha imparato ad un corso della Croce Rossa. La stessa mamma, pur nel panico, ha applicato al piccolo il massaggio di rianimazione cardiaca. Il bambino ha ripreso a respirare ed è scoppiato nel pianto, segno che la manovra applicata ha avuto successo.

Nel frattempo, è stato chiamato il 118. In pochi minuti, in oratorio è arrivata l’ambulanza. Gli operatori hanno preso subito in cura il bambino e dopo i primi accertamenti sul posto, lo hanno portato in ospedale per ulteriori accertamenti. E’ stato quindi ricoverato per restare sotto monitoraggio.

Quanto accaduto, dimostra l’importanza dei corsi per imparare le manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica. Uno dei corsi è in programma proprio la prossima settimana: si intitola “Proteggi i bambini, costruisci il futuro”, e sarà presso l’asilo nido di via Diaz, a Desio, mercoledì prossimo 13 marzo alle 18. L’iniziativa è promossa dal comune, Croce Rossa e cooperativa Stripes. Nel corso della serata a ingresso libero, saranno date le nozioni di primo soccorso da usare in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. E’ gradita la prenotazione chiamando il numero 0362.627103 o scrivendo una mail a asilonidoviadiaz@pedagogia.it

