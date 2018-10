L’incidente in via Milano a Desio (Foto by Foto Edoardo Terraneo)

Desio: auto esce di strada, si ribalta e finisce contro un albero. Traffico rallentato Un’auto è uscita di strada ribaltandosi e finendo contro un albero. È successo a Desio in via Milano. Le operazioni di rimozione della vettura hanno bloccato il traffico nella zona

Spettacolare incidente in via Milano a Desio sabato 13 ottobre poco prima delle 15.30. Per motivi ancora non ben precisati un conducente ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata ed è finita contro un albero.

Per fortuna nessuno dei due occupanti dell’auto, un uomo di 58 anni e una donna di 65, ha riportato conseguenze. Le operazioni di rimozione dell’auto hanno bloccato il traffico causando quindi qualche problema alla circolazione.

