Desio: «A maggio via ai lavori per il raddoppio del pronto soccorso» Lo sostengono i leghisti Andrea Monti e Martina Cambiaghi dopo l’incontro con il direttore dell’Asst Brianza, Marco Trivelli, e il Comitato Ovest Brianza.

Cantieri per il raddoppio del pronto soccorso a partire da maggio: ad annunciarlo sono il consigliere regionale della Lega Andrea Monti e l’ex assessore lombardo Martina Cambiaghi dopo l’incontro con il Comitato Ovest Brianza, che da anni si batte per la sanità nell’area, e con il nuovo direttore dell’Asst, Marco Trivelli.

«Abbiamo raccolto molto positivamente la volontà del dottor Trivelli di continuare a investire su questa importante struttura - hanno detto i rappresentanti politici al termine dell’incontro - anche attraverso il ripristino di alcuni primariati mancanti come il pronto soccorso, ginecologia e rianimazione», riferendo anche dell’avvio dei lavori al pronto soccorso stesso a maggio.

L’ex assessore regionale Martina Cambiaghi

«Sono molto soddisfatto - dice ancora Monti - che si ritorni a parlare di sanità in termini positivi; come Regione Lombardia abbiamo lavorato tanto, e stiamo continuando a farlo, per una sanità di primo livello, sempre ed unicamente al servizio del cittadino. Questo, in barba alle sterili polemiche di certa parte politica, non ultimo il primo cittadino di Desio, capace solo di criticare e mai di costruire».

LEGGI le critiche di Corti

Il sindaco Roberto Corti, nei mesi scorsi, aveva sottolineato come «i sindaci del territorio sono stati esclusi dal processo che istituisce una Asst debole, senza personale e risorse. Per arrivare alla decisione organizzativa si sono svolti più 50 incontri e nelle dichiarazioni di Regione si afferma anche di avere coinvolto i sindaci in 3 incontri dei quali nessun amministratore comunale ha traccia e memoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA