Delpini a Monza incontra i sindaci brianzoli: «Momento per costruire il bene comune»

Torna a Monza l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, per incontrare i sindaci della zona quinta. L’appuntamento è per sabato 2 marzo, alle 10, nell’aula magna della facoltà di medicina dell’Università Bicocca, in via Cadore 48. Un’occasione di incontro che si rinnova, un momento di riflessione comunitario tra gli amministratori locali e la guida della Chiesa ambrosiana. Punto di partenza della riflessione sarà il discorso tenuto da Delpini in occasione della festa di sant’Ambrogio, “Autorizzati a pensare”, un momento per «costruire insieme il bene comune, nella prospettiva dell’ecologia integrale suggerita da papa Francesco nella Laudato sì», spiegano dalla Commissione socio – culturale della zona quinta che ha organizzato l’incontro con i sindaci. Fu lo stesso Delpini, lo scorso anno in occasione dell’incontro con i primi cittadini della Brianza, a parlare di arte del buon vicinato, «individuando dei temi puntuali su cui poi concretizzare l’alleanza nel comprendere il territorio e interpretare il tempo presente per far fronte alle sfide con uno sguardo integrale, dove tutto è connesso», aggiungono gli organizzatori. Al centro del dibattito avviato lo scorso anno c’erano tematiche fondamentali e delicate come la solitudine degli anziani, il lavoro che non c’è, il mondo degli adolescenti e le problematiche dell’abitare. All’incontro parteciperà anche monsignor Luciano Angaroni, vicario episcopale con la Commissione di zona.

