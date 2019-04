Delitto La Rosa: chiesti due ergastoli per l’omicidio del ds del Brugherio Chieste due condanne all’ergastolo per l’omicidio di Andrea La Rosa, il dirigente del Brugherio calcio ritrovato cadavere alla fine del 2017. A sua volta calciatore, era stato ds anche a Desio.

Chieste due condanne all’ergastolo per l’omicidio di Andrea La Rosa, il dirigente del Brugherio calcio ritrovato cadavere alla fine del 2017. Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e il pm Maura Ripamonti hanno chiesto l’ergastolo per Raffaele Rullo e per la madre Antonietta Biancaniello, accusati di aver ucciso l’ex calciatore.

Brugherio Andrea La Rosa foto carabinieri dell'auto e del bidone



La Rosa aveva 35 anni, era un ex calciatore di serie C e, all’epoca dei fatti, era fresco dirigente del Brugherio dopo esserlo stato dell’Ac Desio.



A metà novembre era stato attirato in una cantina di via Cogne a Milano, un locale nella disponibilità di Rullo che con lui - è emerso in seguito - aveva un debito di 30mila euro. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa il 14 novembre 2017, un mese dopo era ritrovato cadavere chiuso in un fusto di benzina nel bagagliaio dell’auto di Biancaniello mentre era in viaggio sulla Milano-Meda.



I due sono anche imputati per il tentato omicidio della moglie dello stesso Rullo.

