Decoro e regole, Albiate pensa a un professionista per gestire l’area cani Quella di via Monfalcone ad Albiate è oggetto di numerose proteste per le condizioni in cui versa, recinzione danneggiata e buche, e per la negligenza dei proprietari dei cani che lasciano il cancello aperto e non raccolgono i rifiuti.

Il Comune starebbe pensando di affidare ad un professionista la gestione dell’area cani di via Monfalcone, ad Albiate. L’obiettivo è duplice: ridare decoro e monitorare l’area affinché vi sia un corretto utilizzo della stessa da parte dei conduttori di animali. Ad oggi, infatti, le carenze e le problematiche sono diverse e finiscono al centro di segnalazioni di cittadini che lamentano lo stato in cui versa la struttura. Recandosi sul posto, infatti, non solo si nota la recinzione in alcuni punti danneggiata, ma anche buche create dai cani e non ricoperte dai proprietari, cancelli lasciati aperti, rifiuti non raccolti.

L’area cani comunale ha un regolamento preciso, ma, purtroppo, non tutti lo rispettano e i comportamenti non responsabili danneggiano non solo l’immagine dell’area - che comunque andrebbe maggiormente curata - ma vanno a discapito dei proprietari (la maggior parte) educati e rispettosi.

Albiate area cani

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

