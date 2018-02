Danno fuoco a un appartamento per vendetta: arrestato un 30enne di Brugherio - VIDEO VIDEO - Picchiato da alcuni pusher albanesi per questioni di droga, era tornato poco dopo con due”compari” intenzionato a vendicarsi. Non trovando più in casa gli stranieri, il terzetto ha pensato di dare fuoco alla abitazione, al primo piano di un palazzone di Cologno Monzese: i carabinieri hanno individuato e arrestato due dei piromani, uno è di Brugherio.

Picchiato da alcuni pusher albanesi per questioni di droga, era tornato poco dopo con due”compari” intenzionato a vendicarsi. Non trovando più in casa gli stranieri il terzetto ha pensato di dare fuoco alla abitazione, a piano terra di un palazzone di Cologno Monzese, in via Einaudi. Un incendio che indusse i carabinieri a sgomberare temporaneamente tutti gli undici piani dello stabile evitando così una tragedia.

A distanza di due mesi dall’accaduto, i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni solo risaliti ai tre presunti piromani e hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza. Si tratta di tre italiani, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di incendio doloso. Uno, un trentenne, è residente a Brugherio.

Le brillanti indagini avviate dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Monza sono partite da una automobile, una berlina chiara, notata da alcuni testimoni nei pressi del palazzo poco prima che divampasse l’incendio. Attraverso una attività investigativa, condotta anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, i militari sono risaliti proprio al trentenne brugherese, risultato il proprietario della berlina.

Poco prima del rogo doloso si era recato presso l’appartamento, occupato da cittadini albanesi, verosimilmente per acquistare droga: sarebbe scaturita una discussione terminata a calci e pugni, con il brugherese che ne era uscito malconcio. Per vendicarsi sarebbe tornato poco dopo nell’appartamento insieme a due complici, un 50enne di Cologno e un altro soggetto senza fissa dimora, al momento irreperibile: visto che gli inquilini albanesi si erano nel frattempo allontanati, i tre hanno dato fuoco all’abitazione.

Il 30enne brugherese e il 50enne sono stati raggiunti dalla misura presso le proprie abitazioni e condotti presso il carcere di Monza, mentre proseguono le ricerche del terzo complice.

