Dall’Era glaciale a Besana Brianza: alle scuole elementari è arrivato lo scoiattolo Scrat Era stato collocato a Milano, in piazza Gae Aulenti, per lanciare il quinto episodio dell’Era glaciale: ora lo scoiattolo Scrat (e la sua ghianda) ha trovato casa alla scuola elementare di Besana in Brianza.

Da piazza Gae Aulenti a MIlano alla scuola primaria Don Gnocchi di Besana Brianza, il passo è breve. Lo è soprattutto per un piccolo (ma in questo caso grandissimo) e irresistibile scoiattolo dai denti a sciabola noto a tutta la famiglia: si chiama Scrat e da martedì ha trovato casa in via Beato Angelico, nel giardinetto interno alle elementari. Il personaggio dell’Era Glaciale era stato piazzato da Sky in piazza Gae Aulenti per promuovere il quinto capitolo della saga animata (“In rotta di collisione”), disponibile sul comparto On Demand. Esaurita a Milano la propria funzione, la grossa riproduzione di Scrat è arrivata a Besana grazie all’impegno di Gianluca Cappiello, papà di un’alunna di 3B.

Se di piccoli animali si parla, caso vuole che proprio loro abbiano spinto le 3 classi quarte dell’anno scolastico 2017/2018 (oggi classi quinte) ad essere premiate per originalità nel concorso “Natura in movimento”, promosso dal Sistema Parchi della Lombardia. A Palazzo Lombardia riceveranno il premio il prossimo 31 ottobre, grazie alla buona riuscita del progetto “Ecoinquilini…mostruosi” realizzato con la cooperativa Demetra e le docenti Lorenza Beretta, Donatella Sambuco e Elda Riva per scoprire e ricreare l’ecosistema locale nel giardino scolastico (con tanto di cibo e tane per animali).

