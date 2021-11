Dalla teoria alla pratica, gli studenti del Paci di Seregno ripuliscono il litorale di Sestri Levante Dalle lezioni di educazione civica alla pratica sul litorale di Sestri Levante: gli studenti del liceo sportivo dell’istituto Paci di Seregno sono stati impegnati in un laboratorio sul campo simulando di dover organizzare la raccolta differenziata comunale a seconda delle attività lavorative presenti.

Dalla teoria alla pratica. Trentadue studenti di terza e quarta del liceo sportivo dell’istituto Paci di Seregno, accompagnati da due docenti tra cui Silvana Colombo, che ha organizzato l’evento, hanno trascorso una giornata a pulire un tratto di litorale a Sestri Levante.

“Nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica, disciplina diventata obbligatori dallo scorso anno scolastico - ha spiegato il preside Benedetto Colella - ho fatto adottare l’Agenda del Cittadino, un libro di testo che serve per tutto il percorso scolastico, in quanto valido dalla prima alla quinta, che espone i problemi dell’attualità con le sfide che pone l’Agenda 2030 e gli studenti ne sono stati entusiasti”.

Tanto entusiasti che hanno aderito con molta passione alla proposta della docente Silvana Colombo di lettere, di ripulire un tratto di spiaggia di Sestri Levante, passando così a concretizzare quanto appreso sui libri.

Seregno: gli studenti durante la raccolta di rifiuti su un tratto di litorale di Sestri Levante (foto Volonterio)

“Era mio desiderio far toccare con mano ai miei studenti - ha affermato la docente - quanto si spiega in classe nell’ora di educazione civica, ma anche seguire esempi che vengono mostrati sul piccolo schermo. Così ho scritto a comuni di diverse località la mia proposta di andare a pulire spazi particolarmente sporchi. L’unico comune a rispondere è stato Sestri Levante, che ha indicato in Barbara del laboratorio territoriale del Tigullio, la persona con cui prendere contatto per organizzare l’evento. La prima esperienza sul campo è stata un successo”.

Gli studenti, martedì 26 ottobre, giunti nella località rivierasca sono stati divisi in piccoli gruppi, simulando di dover organizzare la raccolta differenziata comunale a seconda delle attività lavorative presenti a Sestri.

“Abbiamo raccolto di tutto lungo la spiaggia - ha detto Mattia Arnaboldi di 3 Ls - e riempito decine di sacchi. In questa operazione siamo stati incoraggiati e aiutati anche da diverse persone che erano in spiaggia a prendere il sole, che al termine ci hanno fatto anche i complimenti. È stata un’esperienza divertente e al tempo stesso istruttiva”.

Giacomo Saligari, 4 Ls, figlio del noto campione di ciclismo, ha aggiunto: “Inizialmente ero piuttosto scettico, alla fine è stata un’esperienza molto formativa, che mi ha toccato. Raccogliere tutta quella sporcizia mi ha fatto riflettere su quanta poca cura prestiamo verso l’ambiente”.

Prima del rientro a Seregno il gruppo ha visitato un centro di riuso. Un deposito di Sestri Levante nel quale ciò che viene buttato, ma che si trova in buono stato, può trovare una sistemazione momentanea e in seguito preso gratuitamente da altri cittadini. All’interno della struttura sono stati raggiunti dall’assessore all’ambiente, Mauro Battilana e dall’assessore all’istruzione e politiche sociali, Lucia Pinasco, che si sono complimentati con studenti e docenti per l’interessante e produttiva iniziativa.

