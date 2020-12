Dalla Liguria a Cesano Maderno con 200 grammi di eroina: due arresti I carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato due persone per possesso di 200 grammi di eroina. Erano stati fermati per un controllo, uno dei due era in trasferta dalla Liguria.

In trasferta dalla Liguria a Cesano Maderno senza un motivo valido. O almeno non così valido da convincere i carabinieri che l’hanno fermato mentre era con un amico per un controllo nell’ambito di un servizio straordinario anti-covid. La successiva perquisizione dell’auto ha permesso di scoprire un sacchetto con della droga: i militari della tenenza cesanese li hanno quindi arrestati per il possesso di 200 grammi di eroina.

I due uomini, a seguito del giudizio direttissimo disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, sono finiti in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

