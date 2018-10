Dal Piemonte a Monza per rubare nelle auto in via Gallarana: minorenni denunciati Sono venuti apposta dal Piemonte, dove sono in una comunità di recupero in quanto già noti, per fare furti: nel mirino sei auto posteggiate lungo via Gallarana, a Monza. Si tratta di due minorenni di origine albanese, 17enni, bloccati e denunciati dalla polizia.

Si tratta di due minorenni di origine albanese, 17enni, che attorno all’una di notte tra sabato 13 e domenica 14 ottobre hanno infranto i finestrini delle sei vetture per cercare qualcosa da rubare negli abitacoli. Il raid ha fatto svegliare di soprassalto alcuni residenti che hanno chiamato il 112. Una pattuglia del Commissariato di viale Romagna è intervenuta e ha prontamente bloccato i responsabili, denunciati per danneggiamenti e furto.

