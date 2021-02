Dal Bloom di Mezzago live in streaming di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo Il frontman degli Afterhours protagonista sabato 27 febbraio dalle 21 di “Ultimo concerto?”, iniziativa per porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente i locali che hanno fatto della musica suonata dal vivo

“Ultimo concerto?” al Bloom: sul palco ci saranno Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo. Anche lo storico locale di Mezzago, sabato 27 febbraio, parteciperà all’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA - che vede coinvolti, per la prima volta insieme, oltre centotrenta live club e circoli sparsi sull’intero territorio italiano.

Obiettivo della campagna è quello di porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente i locali che hanno fatto della musica suonata dal vivo il loro marchio di fabbrica. Lo scorso 28 gennaio tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo.

A partire dalle 21 saranno diversi gli eventi live che i diversi club trasmetteranno in streaming e che vedranno come protagonisti alcuni degli artisti principali della scena musicale italiana (da Brunori sas, agli Zen Circus passando per i Subsonica, Lacuna col e Lo stato Sociale). Dal locale di via Curiel verrà invece mandata la performance di due artisti molto legati al Bloom, il frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli affiancato da Rodrigo D’Erasmo. L’evento è gratuito e sarà trasmesso online su www.ultimoconcerto.it.

