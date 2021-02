L’area ex ippodromo nel parco di Monza (Foto by Radaelli Fabrizio)

Dal blog di ippica un’ipotesi suggestiva: far rivivere l’ippodromo nel parco di Monza “Approfittando” di un contenzioso in corso tra la proprietà di un centro di allenamento e una nota società di galoppo, un allevatore suggerisce: «Una soluzione complementare alla struttura di San Siro»

Perché non fare rivivere l’ippodromo all’interno del parco di Monza? L’idea è stata rilanciata proprio oggi da DerbyWinner, un blog dedicato a ippica, trotto, galoppo e al mondo dei cavalli a trecentosessanta gradi. Per gli eleganti cavalli da corsa i tempi non sono proprio dei migliori. Da mesi è in corso un contenzioso tra la società proprietaria del centro di allenamento di Trenno, oltre che dell’ippodromo milanese di san Siro, e una nota società di galoppo. Quest’ultima, a seguito anche di un recente pronunciamento del Tar della Lombardia, non può più garantire regolari allenamenti ai suoi quadrupedi.

Ed ecco, allora, il messaggio lanciato dal blog creato da Antonio Viani, allevatore e proprietario di cavalli: «Perché non pensare a una soluzione che non sia alternativa ma complementare al complesso milanese?». Viani a questo proposito indica il parco di Monza, «un’area che ha già ospitato l’ippica di qualità e che per sua conformazione e storia è predisposta a un connubio natura-impresa. Un’area che necessita di interventi che consentano di ristrutturare l’esistente e di renderlo non solo fruibile ma generatore di proventi».

Per Viani «oggi ci sono tutte le condizioni, ma davvero tutte, perché questo, che ora è solo un sogno, possa concretizzarsi». Di fatto l’area monzese, l’Ippodromo Mirabello, un tempo considerato l’Ascot italiana, non è più utilizzata dal 1976, anno in cui si svolse il “Grande Cross Country di Monza”, una gara a ostacoli. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta il complesso è stato vittima di alcuni incendi che l’hanno distrutto. Una curiosità: qui nel 1981 sono state girate alcune scene del film “Asso”diretto dai registi Castellano e Pipolo, con protagonisti Adriano Celentano e Edwige Fenech.

