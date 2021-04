Dai 4.700 euro agli “Amici della musica” ai 99 euro per l’Us Aurora: l’elenco e gli importi dei fondi alle associazioni di Desio Il Comune di Desio ha approvato la graduatoria delle associazioni culturali e sportive che hanno presentato domanda per ottenere i contributi straordinari stanziati dal Comune per affrontare le chiusure determinate dalla pandemia.

Si va dai 4.701 euro erogati agli “Amici della musica” ai 99,9 euro dati all’Us Aurora Desio (poco sopra ci sono i 144 euro destinati al Palio degli zoccoli. Il Comune di Desio ha approvato la graduatoria delle associazioni culturali e sportive che hanno presentato domanda per ottenere i contributi straordinari messi a disposizione dall’amministrazione Corti, come parziale risposta al lungo stop della loro attività causato dall’emergenza pandemica. «In questo periodo difficile in cui le vostre attività sono state fortemente condizionate dal protrarsi della pandemia, desideriamo nuovamente ringraziarvi per il ruolo sociale e di collante, che svolgete nella nostra comunità - hanno scritto l’assessore allo Sport Giorgio Gerosa e l’assessore alla Cultura Cristina Redi in una lettera indirizzata alle associazioni per informarle dell’avvenuta decisione del Comune -. Il contributo economico che vi stiamo erogando è pensato come sostegno concreto alle vostre spese, nella speranza che possa esservi d’aiuto per traghettarvi, auspichiamo presto, a periodi di maggiore normalità e stabilità».

Nelle scorse settimana è stato quindi pubblicato uno specifico bando finanziato con più di 60mila euro, ripartito in eguale misura tra le associazioni sportive e combattentistiche da un lato, e quelle culturali, dall’altro. Sono 22 le associazioni culturali e combattentistiche che riceveranno le risorse, 24 quelle sportive. L’elenco dei contributi concessi è consultabile sul sito web dell’Amministrazione comunale. Le risorse sono state assegnate in base a una graduatoria predisposta dalla commissione che ha esaminato tutte le domande pervenute e definito i punteggi, seguendo i criteri approvati dalla giunta, tra cui l’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni.

LEGGI QUI il documento ufficiale con le associazioni selezionate e i rispettivi importi

«Le associazioni sportive – commenta l’assessore Gerosa – rappresentano un fondamentale presidio sociale che consente a migliaia di giovani e meno giovani di praticare attività sportive che aumentano il benessere psicofisico di chi le pratica. La lunga chiusura causata dalla pandemia le ha messe in grande difficoltà. Questa misura di sostegno unita ai servizi e alle iniziative di supporto dimostra come il Comune continui a voler essere al loro fianco nell’interesse di tutta la città». «Quelle culturali – aggiunge l’assessore Redi – con le loro numerose attività, contribuiscono ad animare instancabilmente la nostra comunità. Sono una grande ricchezza che garantisce una grande varietà a disposizione di tutti i cittadini. Un’offerta sostenuta dal Comune che suscita ormai un notevole interesse non solo tra i desiani ma anche tra persone residenti in altre città».

