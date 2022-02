Da simbolo della Brianza industriale a deposito abusivo di rifiuti: va all’asta l’ex cartiera Villa di Briosco L’ex cartiera Villa di Briosco va all’asta: chi fosse interessato ad acquistare il gigantesco comparto ex industriale, oggi in rovina, ha tempo fino a lunedì 14 marzo per avanzare la propria offerta.

L’ex cartiera Villa va all’asta. La vendita è stata fissata dal Tribunale di Monza per mercoledì 16 marzo 2022 alle 15. Il termine ultimo per presentare la propria offerta è lunedì 14 marzo entro le 13. Si tratta di una proprietà molto ampia: il solo opificio ha una superficie commerciale di 55.353 metri quadrati e comprende capannoni, depositi, uffici e terreni circostanti. Nell’asta è compreso anche un terreno agricolo sito in Giussano della superficie commerciale di 36.250 metri quadrati. L’offerta minima per partecipare alla vendita è di 607mila euro.

Il primo nucleo fu costruito attorno al 1850; la cartiera di via Rossini ha funzionato fino agli anni Settanta. Il complesso industriale in riva al Lambro è di fatto abbandonato da oltre quarant’anni ma in tempi recenti, era il 2017, una porzione era stata affittata da una ditta di import-export. Su quest’ultima nel maggio 2019 si erano poi puntati gli occhi di Polizia Provinciale e Guardia di Finanza. Le indagini avevano portato, grazie anche alle immagini aeree scattate dalle Fiamme gialle, al rinvenimento di tonnellate di rifiuti stipati nei capannoni.

