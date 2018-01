Da quella del motociclista agli animali: tutte le Befane e gli scampoli di Christmas Monza Tutti gli appuntamenti con la Befana che “tutte le feste si porta via”. Sabato appuntamento con i motociclisti, col Cral, con l’Enpa. Nel fine settimana anche gli scampoli di Christmas Monza.

Torna come ogni anno la tradizionale festa con la Befana del motociclista, venticinquesima edizione. L’appuntamento con i centauri del Motoclub Monza e con la vecchina che porta dolci e calze ai piccoli, è per il 6 gennaio alle 9 in piazza Trento e Trieste. Qui i bimbi potranno ammirare bolidi di ogni tipo, agghindati per l’occasione come la tradizione vuole, con scope, cappelli, sacchi e mantelli. In piazza verranno anche raccolti i doni che saranno poi consegnati ai bimbi nel corso della mattinata.

Dopo la benedizione impartita dall’arciprete, monsignor Silvano Provasi, i motociclisti inizieranno la sfilata per le vie della città. Come sempre una tappa sarà l’istituto Mamma Rita dove consegneranno doni e dolci ai piccoli ospiti.

La carovana concluderà il percorso verso le 12.30 nel cortile dell’istituto Sacro Cuore, in via Appiani. Qui il Motoclub Monza offrirà a tutti i partecipanti un tradizionalissimo piatto di risotto alla monzese.

Altro appuntamento fisso è quello del Cral del Comune, che sabato 6 gennaio alle 16 al teatro Binario7 (via Turati 8), organizza no spettacolo di animazione, magie e giochi dedicato ai soci, ai simpatizzanti e a tutti i bambini. “Porta un giocattolo, un peluche che non usi più e - insieme- diventerete protagonisti dello spettacolo teatrale “La Fiaba dei Tre bauli” . Il tuo gioco sarà donato e farai felici altri bambini”. A cura della Compagnia Teatro Baracca.

E mentre i centauri del Motoclub invaderanno la piazza del Comune, sotto i portici dell’arengario l’Enpa organizza la Befana degli animali, un momento di festa dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro padroni, dalle 9.30 alle 18.30. Al gazebo dell’Enpa, allestito in centro, sarà possibile acquistare la calza dedicata agli amici pelosi, piena di golosità, giochi o accessori selezionati per l’animale di casa. Sabato 6 gennaio gli elfi di Babbo Natale saluteranno tutti i bimbi con un Christmas live music, dalle 17.30 alle 19 in piazza Carducci.

Domenica 7 gennaio si chiuderà anche il magico villaggio di Natale allestito dal Comune tra piazza Carducci e piazza Trento e Trieste. Dopo aver incantato i monzesi e i tanti visitatori si spegneranno le luci delle feste e quelle che addobbano l’arengario, le palle dorate e luminose che hanno oscillato (alcune volte pericolosamente) per tutto il periodo delle feste, verranno rimosse. Verranno invece smantellati lunedì 8 dicembre le statue del presepe diffuso che hanno adornato corso Milano, via Cavour e via Gramsci. Sempre domenica 7 di gennaio saranno smontati gli stand del suggestivo Villaggio di Natale, e anche la pista del ghiaccio montata a ridosso del Comune.

Fino al 7 gennaio si potrà partecipare al concorso fotografico “L’atmosfera del Natale monzese”, aperto alla cittadinanza a promosso dall’associazione Echi di carta (info echidicarta.it). Sabato 6 gennaio dalle 15.30 nelle vie del centro storico si esibiranno gli artisti della Marching show band di Triuggio, organizzato dall’associazione Italia marching show band.

