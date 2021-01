Da Primo Levi a Deaglio: Cornate d’Adda legge la Shoah La biblioteca di Cornate d’Adda promuove una serie di letture online per ricordare la Shoah in vista del 27 gennaio, Giorno della memoria: Primo Levi, Anna Frank, Enrico Deaglio, John Boyne.

Letture per non dimenticare la Shoah. È la proposta lanciata in occasione della giornata della memoria dalla biblioteca di Cornate in collaborazione con l’assessorato alla cultura. A partire da giovedì 21 gennaio e fino al 30, sulla pagina Facebook della biblioteca verranno pubblicati giornalmente i link attraverso i quali sarà possibile accede al file audio con la lettura selezionata per il giorno.

Si parte con un breve passo tratto dal libro di Primo Levi e tra le letture scelte per i prossimi giorni ci sono “Il diario” di Anna Frank, “La banalità del bene” di Enrico Deaglio, “Il bambino con il pigiama a righe” di John Boyne e tanti altri. «Un minuscolo tentativo di non spezzare il filo sempre più fragile che ci lega a quella enorme tragedia» spiegano i promotori dell’iniziativa.

