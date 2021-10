Da Nova Milanese al docu-reality in tv: è iniziata la sfida di Davide Maroni al Collegio di Rai 2 Davide Maroni, 16 anni di Nova Milanese, ha iniziato la sua avventura a “Il Collegio”, il docu-reality in onda in prima serata su Rai 2. In onda la prima puntata.

È iniziata martedì sera l’avventura di Davide Maroni, 16 anni di Nova Milanese, a “Il Collegio”, il docu-reality in onda in prima serata su Rai 2, giunto ormai, alla sua sesta edizione. Personalità forte e decisa, Davide, che frequenta un istituto professionale, nel video di presentazione ha precisato che: “Non mi piace essere comandato dagli altri, tendo a prendere le regole come sfida”.

Già nella prima puntata, quella dedicata alla presentazione, alla vestizione, al taglio dei capelli sempre drammatico soprattutto per le ragazze, Davide si è scontrato con l’insegnante di matematica, la professoressa Maria Rosa Petolicchio con la quale sicuramente non è stato “amore a prima vista” complice anche una scarsa predisposizione per la materia.

Grande appassionato di Tik Tok dove può vantare un largo seguito con quasi 76mila followers (aumentati di 15 mila unità solo nell’ultima settimana) Davide ha mostrato di mal tollerare il distacco dal suo cellulare, protagonista già nella prima puntata di un episodio con il compagno di avventura Casadei.

Ma Davide Maroni, adottatto quando era piccolissimo, “sa essere anche molto dolce” come ha detto la mamma Sabrina nella presentazione. E gli occhi si illuminano a Sabrina e Carlo quando parlano di lui: “L’abbiamo desiderato tanto”. Martedì non mancava un po’ di agitazione in casa Maroni. Ma acqua in bocca. Davide non può parlare per contratto ed è stato tutto una sorpresa anche per i genitori.

Come la passata edizione il Collegio è ambientato al Convitto Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone, dopo le prime quattro edizioni ospitate all’Istituto San Carlo di Celana.

L’anno di ambientazione è, invece, il 1977, l’anno dell’intramontabile “Staying alive” della Febbre del sabato sera e di grandi cambiamenti della società.

Davide è il terzo ragazzo novese che partecipa a un docureality in onda dall’inizio di quest’anno. A marzo era stata la volta di Linda Mauri e Denis Brioschi protagonisti della prima edizione della Caserma.

