Da Monza a Torino fino a Vimercate: il nuovo segretario comunale è Mario Spoto Mario Spoto è il nuovo segretario comunale di Vimercate al posto di Massimo Salvemini: è stato alla guida del municipio di Monza e poi della città di Torino.

La giunta di Vimercate ha scelto il suo nuovo segretario comunale. Si tratta di Mario Spoto, volto già noto in Brianza, che ha rivestito l’incarico di massimo dirigente del Comune di Monza durante il mandato di Roberto Scanagatti e dal 2019 ha svolto lo stesso ruolo a Palazzo Civico a Torino, mentre a governare la città piemontese c’era la pentastellata Chiara Appendino. Spoto sta prendendo servizio in questi giorni a Palazzo Trotti e subentra a Massimo Salvemini, attualmente a capo del Comune di Villasanta da diversi mesi. Spoto è stato anche dirigente di riferimento nei Comuni di Melzo, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni nella sua lunga carriera professionale di pubblico ufficiale in diversi municipi del nord Italia. Il nuovo segretario vimercatese sarà assistito dalla sua vice Roberta Brambilla.

