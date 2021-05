Da Monza a Briosco in bicicletta per il Rossini Art Site Iniziativa dell’associazione Monzainbici per andare alla scoperta del museo en plein air di arte moderna. È in programma per domenica 20 giugno, iscrizioni aperte.

La bicicletta incontra l’arte. Domenica 20 giugno l’associazione Monzainbici organizza una biciclettata alla scoperta del Rossini Art site di Briosco, un museo en plein air di arte moderna con installazioni oniriche dall’atmosfera quasi surreale. L’appuntamento è fissato alle 13 in piazza san Paolo. Da qui i partecipanti proseguiranno per 18 chilometri seguendo un percorso misto di tratti asfaltati e tratti sterrati. Una volta arrivati a Briosco potranno visitare il sito guidati da “ciceroni” abilitati ed esperti dell’associazione Artù.

Il parco-museo ha di recente inaugurato la stagione 2021 con un progetto context-specific, intitolato Wabi: un coinvolgente percorso sonoro trasmesso in cuffie wireless, ispirato al legame del fondatore Alberto Rossini con l’artista Hidetoshi Nagasawa, che ciascun partecipante ha ascoltato camminando nel parco alla scoperta delle opere dell’artista giapponese. Al termine della visita è previsto il ritorno a Monza con arrivo attorno alle 19.

Il costo di partecipazione (comprensivo di visita guidata) è di 6 euro al quale va aggiunto un contributo per l’assicurazione di 3 euro per i soci e di 5 euro per i non soci Fiab. In base alle normative anti Covid vigenti sarà possibile formare due piccoli gruppi da 15 persone ciascuno. In caso di forte pioggia la gita sarà rimandata. Iscrizione obbligatoria all’indirizzo [email protected]. Info: inviare whatsapp al 3493701779 (Loredana).

