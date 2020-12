Da Monza a Bergamo in auto senza motivo e in quarantena: denunciato Un uomo di 31 anni è stato denunciato dopo a un controllo a Bergamo: ha violato il divieto di spostamento imposto dal dpcm anti-Covid ma, soprattutto, era positivo al coronavirus e in quarantena.

Non sarebbe dovuto essere in provincia di Bergamo sia per il divieto di spostamento imposto dal dpcm anti-Covid sia, soprattutto, perché positivo al coronavirus e in quarantena. L’auto dell’uomo, in viaggio con due persone, è stata controllata nel fine settimana dalla polizia di Stato in zona Colognola, alle porte di Bergamo.

I tre provenivano dalla provincia di Monza e Brianza e non avevano un giustificato motivo per lo spostamento; dagli accertamenti è emerso che il conducente era sottoposto alla misura della quarantena. Per questo motivo il conducente, cittadino straniero di 31 anni, è stato denunciato e tutti e tre sono sanzionati per violazione della normativa prevista per il controllo della diffusione del Covid 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA