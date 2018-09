Da Lecco alla Brianza, in un anno piazzate dosi di droga per 300mila euro: 17 arresti Ottomila dosi di droga, soprattutto cocaina, cedute tra maggio 2017 e giugno 2018 a circa 2.300 acquirenti per un “giro” d’affari di circa 300mila euro. Sono i numeri dell’operazione “Viale 2017” della Mobile di Lecco: spaccio accertato anche in Brianza nei comuni di Verano Brianza, Monza, Lissone e Briosco.

Ottomila dosi di droga, soprattutto cocaina, cedute tra maggio 2017 e giugno 2018 a circa 2.300 acquirenti per un “giro” d’affari di circa 300mila euro. Sono i numeri dell’operazione “Viale 2017” (dal nome di un viale di Lecco, viale Turati, dal quale a maggio 2017 erano partite le indagini) della Squadra Mobile della Questura di Lecco che ha portato all’esecuzione di 17 misure cautelari, 12 in carcere, 5 con obbligo di firma, nei confronti soprattutto di spacciatori magrebini. Tre le “batterie” di pusher sgominate dagli agenti, una delle quali operava in Brianza, in particolare nei comuni di Verano Brianza, Monza, Lissone e Briosco.

Gli spacciatori, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, utilizzavano un sistema “call center”: un telefono cellulare acceso h24 al quale rispondevano via via i pusher”di turno” mandando poi dei “collaboratori” ad effettuare le consegne a centinaia di clienti ai quali la cocaina veniva venduta mediamente a 40 euro a dose da 0,5 grammi.

