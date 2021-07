Da Giussano allo Stelvio in bicicletta: ecco i venti della prima Gran fondo targata Frigerio Al via anche il presidente Giancarlo Frigerio e la campionessa di sci Paola Magoni. Dopo il traguardo, festa e poi ritorno verso Bormio.

Da Giussano allo Stelvio in bicicletta: si è svolta sabato la prima Gran Fondo “Frigerio viaggi Giussano”. Al via 20 partecipanti, capeggiati dal presidente Giancarlo Frigerio, divisi in due categorie: la prima con partenza da Giussano, appunto, la seconda da Tirano. Alle sei sono partiti in 14 che, marciando a forte andatura, sono arrivati due ore prima del previsto al passo dello Stelvio, uno su tutti Giorgio Zanardo, che ha coperto i 200 chilometri in meno di otto ore seguito da Lorenzo Pandolfi, terzo Marco Cerizzi, quindi Gabriele Bocaletto e, al quinto posto, l’indomita campionessa olimpica di sci, Paola Magoni.

Dei partenti da Tirano il primo a presentarsi al passo è stato Federico Innocenti. Arrivato anche l’ultimo, gran festa con panini al salame e prosecco. Poi tutti giù in picchiata verso Bormio per il rientro in pullman ma con tappa al ristorante San Carlo di Chiuro.

