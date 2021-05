Da Fondazione MB e Acsm Agam 113 computer per studenti e persone fragili La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus e Acsm Agam mettono a disposizione delle organizzazioni del territorio 113 computer portatili e fissi da destinare a studenti in difficoltà e persone fragili.

Una donazione preziosa in tempi in cui un computer può essere fondamentale per andare a scuola. La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus e Acsm Agam mettono a disposizione delle organizzazioni del territorio 113 computer portatili e fissi, ricondizionati dalla cooperativa Vesti Solidale, da destinare a studenti in difficoltà e persone fragili: l’obiettivo è di offrire l’opportunità di meglio attrezzarsi dal punto di vista tecnologico per favorire percorsi didattici e formativi oppure la ricerca di un lavoro. I pc sono pronti all’uso.

L’iniziativa si affianca al Fondo “Contrasto alle nuove povertà”, promosso dalla Fondazione MB insieme a un comitato territoriale allargato a cui partecipa anche Acsm Agam, che può rappresentare un aggregatore di contributi e innescare una catena territoriale di solidarietà.

Le organizzazioni del territorio possono inoltrare domanda (minimo 5 pc) inviando il modulo di richiesta a [email protected]: tutte le informazioni sul sito della Fondazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA