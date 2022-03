Da Chieti a Renate: Irma D’Ippolito ha compiuto 100 anni Cento anni di vita: è questo il prestigioso traguardo che ha tagliato la renatese d’adozione Irma D’Ippolito

Auguri alla centenaria Irma D’Ippolito. Venerdì 18 marzo la renatese, originaria di Atessa in provincia di Chieti, ha spento cento candeline e ha ricevuto presso la sua abitazione di via Umberto I la visita del parroco dell’Unità pastorale di Renate-Veduggio don Claudio Borghi. Domenica 20 marzo poi la festa coi parenti, a farle gli auguri accanto ai nipoti anche il sindaco di Renate Matteo Rigamonti e il suo vice Luigi Pelucchi in rappresentanza dell’amministrazione comunale che hanno fatto dono alla centenaria, vedova di Federico Proserpio ed ex impiegata alla “Rovelli”, di torta e spumante.

