Da Ceriano Laghetto a Milano: gli Angeli della pizza con un pasto caldo per i senzatetto Li hanno chiamati gli “Angeli della pizza” perché il venerdì sera caricano le auto di servizio con un centinaio di pasti caldi e da Ceriano Laghetto vanno a distribuirli ai senza tetto della città di Milano. La storia.

Li hanno chiamati gli “Angeli della pizza” perché in questo periodo di freddo intenso e di difficoltà economiche per tantissime persone, loro, il venerdì sera, caricano le auto di servizio con un centinaio di pasti caldi e vanno a distribuirli ai senza tetto della città di Milano.

L’iniziativa nasce da Claudio Caputo, titolare di una catena di pizzerie che porta il nome di Pulcinella e va da Saronno alla provincia di Como, a Rovello, Olgiate, Fino, Lomazzo e presto anche Caronno e Legnano, con dei nuovi progetti. Anche se tutto è partito da Ceriano Laghetto, dal primo punto vendita del Nuovo Forno in via Cadorna.

Da Ceriano Laghetto a Milano con una pizza per i senza tetto

(Foto by Diego Marturano)



«Qui mi sono sentito come in famiglia e ho voluto contribuire alla comunità regalando al Comune un defibrillatore che potesse essere utile all’intera cittadinanza. Poi ho capito che si poteva fare di più. Devo dire che la scossa me l’ha data il grande freddo dei giorni scorsi. Ci sono troppe persone che non hanno una casa o un posto dove vivere, troppi che si addormentano la sera, in mezzo ad una strada o sotto un portico, senza sapere se si sveglieranno al mattino. A -10 gradi ho sentito il dovere di fare qualcosa, per questo una sera ho chiamato a raccolta i ragazzi e ho detto che sarei andato a Milano a distribuire pizze, coperte e indumenti caldi ai senza tetto. Lo faccio per sentirmi meglio, per aiutare, nel mio piccolo, chi ha bisogno, e non voglio nessun tornaconto. Naturalmente sostengo tutti i costi personalmente e si tratta di volontariato, se non avessero voluto accompagnarmi non ne avrei fatto un problema, ma non c’è stato nemmeno bisogno di chiedere: sarei andato anche da solo, ma i ragazzi sono stati straordinari. Oggi consegniamo circa un’ottantina di pasti, anche grazie all’adesione di altre realtà commerciali e speriamo con il tempo di fare ancora di più».

Gli “Angeli della pizza” scendono in strada tutti i venerdì e si muovono tra il Duomo e la stazione centrale: «Ma presto andremo anche sotto i portici di viale Marche. Avrei voluto portare le pizze anche a Como, ma ho saputo che l’amministrazione locale non gradisce molto la presenza dei clochard. Mi sembra un’esagerazione: queste persone non hanno un posto dove stare, bisognerebbe aiutarli al posto di scacciarli da quelle piccole nicchie che si ricavano per stare al caldo».

L’invito è rivolto a chiunque possa fare del bene. «Noi speriamo sempre di fare di più e se qualcuno ha qualche indumento usato oppure delle coperte da regalare, noi saremo felici di consegnarli a chi ne ha bisogno».

