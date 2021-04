Da Brescia a Monza: la missione benefica dei fratelli Crucitti a Cederna I fratelli Crucitti di Brescia, con l’associazione Fede Speranza Carità fondata dai genitori, in missione a Cederna di Monza grazie a una catena di solidarietà partita dai cedernesi e dalle scuole.

Sono giovanissimi: Annamaria ha compiuto vent’anni il 18 marzo e suo fratello Daniele è di due anni più vecchio. Nella settimana di Pasqua sono partiti da Brescia con il loro furgoncino e hanno trascorso un’intera giornata a Monza distribuendo aiuti ad alcune famiglie bisognose del quartiere Cederna.

Annamaria e Daniele di cognome fanno Crucitti e sono figli di Antonello e Angela Malara, due supergenitori di undici figli dai 5 ai 24 anni. Eppure, malgrado le numerosissime incombenze da gestire, Antonello e Angela hanno avuto l’idea e il cuore di fondare l’associazione di volontariato Fede Speranza Carità che opera su scala nazionale, i cui spot sono andati in onda anche sulle reti Mediaset. Annamaria è la vice presidente dell’associazione e da sempre sostiene che “si riceve più nel dare che nell’avere”.

È sempre pronta a correre in aiuto di chi è in difficoltà e nei giorni scorsi ha accolto l’appello di un cugino dei suoi genitori, Davide Pacetta, papà di cinque figli. Pacetta abita a Monza, i suoi ragazzi frequentano le scuole nel rione Cederna ed è un volontario dell’associazione. La dirigente dell’Istituto comprensivo di via Correggio Anna Cavenaghi, sempre attenta e sensibile a cogliere i bisogni del territorio, gli ha fatto presente che la pandemia ha “picchiato” duro in alcuni nuclei familiari cedernesi.

Pacetta ha subito contattato i suoi parenti bresciani e Annamaria e Daniele, dopo aver caricato i loro scatoloni contenenti “un vero e proprio carrello della spesa dalla colazione alla cena”, si sono messi in viaggio verso Monza dove hanno portato il loro contributo a trentasei famiglie. La giovane vicepresidente, ancora emozionata per l’accoglienza ricevuta e per la commozione letta negli occhi di adulti e bambini, ha postato un video su Facebook per ringraziare la dirigente dell’istituto comprensivo di via Correggio. A supportare l’associazione, che negli ultimi due mesi ha distribuito circa trecento pacchi tra Milano, Pavia e, appunto, Monza, sono sia aziende sia privati cittadini. Informazioni sul sito www.fedesperanzacarita.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA