Da Bni Barbarossa un assegno da 2mila euro per Seregno Soccorso Bni Barbarossa ha consegnato un assegno da 2mila euro a Seregno soccorso per sostenere il suo impegno in caso di emergenze.

La sede di via Stefano da Seregno di Seregno soccorso, associazione volontaria seregnese di pronto soccorso e pubblica assistenza, ha ospitato sabato 20 marzo la consegna da parte di Bni Barbarossa, network di imprenditori del territorio, di una donazione di 2mila euro, frutto di una raccolta fondi che, nelle settimane precedenti il Natale, aveva coinvolto anche il forno artigianale Pan Tramvai di via Carroccio, dove la popolazione era stata invitata a rivolgersi per l’acquisto di panettoni artigianali, del peso di 1 chilogrammo o di mezzo chilogrammo, oppure sacchetti di biscotti, da 200 grammi, con incasso destinato alla beneficenza. Come l’importo dell’elargizione evidenzia, la risposta è stata largamente positiva.

«Con questo denaro - ha commentato Stefano Pisu, vicepresidente di Seregno soccorso -, abbiamo acquistato i dispositivi di protezione individuale, che da un anno in qua, purtroppo, siamo costretti necessariamente ad utilizzare in tutti i servizi che svolgiamo, per preservare da un lato i pazienti e dall’altro noi soccorritori». Pisu ha quindi fatto un punto della situazione, in questa ottica: «Da una decina di giorni, il trasporto di infettivi ha raggiunto di nuovo alti livelli. Quasi il 50 per cento di chi assistiamo ha sintomi infettivi, riconducibili o meno al Covid. Quasi sicuramente, però, le restrizioni e le chiusure di questo periodo dovrebbero far calare la curva a breve».

