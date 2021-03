Biassono iniziativa per scuola in presenza: Mia al lavoro per realizzare il suo disegno per Attilio Fontana

Da Biassono un disegno e un messaggio per “zio Attilio” Fontana: «#Riapritelescuole» Un disegno inviato per posta al Pirellone per inondare il presidente Fontana e tutto il palazzo della Regione dall’hashtag #riapritelescuole. È l’iniziativa di una famiglia di Biassono con una bambina di 4 anni.

Un disegno per “zio Attilio” per chiedere di riaprire le scuole. Attilio è il presidente della Regione, Attilio Fontana; l’iniziativa è partita da Biassono, ideata dalla famiglia di una bambina di 4 anni iscritta alla scuola dell’infanzia di San Giorgio al Parco. Una “campagna di sensibilizzazione pacifica e a distanza - spiega Ilaria, mamma di Mia - Una nostra idea, diffusa via social e tramite un gruppo di mamme attive nella causa, che ha ottenuto un buon riscontro”.

Una in più nel panorama di flash mob, sit in e proteste che stanno movimentando le famiglie dopo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (compresi nidi e micronidi in zona rossa).

Partecipare è facile: basta un disegno accompagnato dall’hashtag #riapritelescuole, spedito al Pirellone via posta.

“Per inondare lo Zio e tutto il palazzo della Regione di bellissimi disegni colorati e dare un segno tangibile ma pacifico e a distanza della protesta contro la chiusura delle scuole”.

