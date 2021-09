Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza, a destra padre Giuseppe Giambelli (Foto by Michele Boni)

Da 60 anni tra i più poveri della foresta Amazzonica, l’ultimo saluto di Agrate a padre Giuseppe Giambelli Era nato a Omate 88 anni fa ma da oltre sessanta viveva in Brasile a Sao Miguel do Guama comune del Brasile settentrionale nello stato del Pará dove s i sono svolti anche i funerali del religioso.

Da anni ormai viveva in Brasile, ma la scomparsa lunedì 6 settembre di padre Giuseppe Giambelli, missionario barnabita nato a Omate 88 anni fa ha creato una certa commozione tra i residenti della frazione agratese che hanno avuto il piacere di conoscerlo prima della sua partenza per il Sudamerica.

«Ho avuto la gioia di conoscerlo personalmente di apprezzarne le qualità umane e pastorali soprattutto durante qualche giorno trascorso con lui una ventina di anni fa in una delle tappe del viaggio di nozze: ricorderò sempre la sua dedizione e il suo attaccamento alle persone, anche a quelle dei piccoli villaggi nel cuore della foresta amazzonica. Ricambiato da stima e affetto sinceri – ha raccontato il sindaco Simone Sironi -. La nostra comunità lo saluta, stringendosi al dolore dei familiari, ringraziandolo per aver portato un pezzo del nostro paese in terre lontane. Buon viaggio padre Giuseppe».

I funerali si sono tenuti martedì mattina nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sao Miguel do Guama comune del Brasile settentrionale nello stato del Pará, dove l’anziano sacerdote risiedeva, dopo oltre 60 anni trascorsi a stretto contatto con le popolazioni della Foresta Amazzonica portando aiuto e parole di speranza tra i più poveri.

