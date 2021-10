Curioso incendio a Paderno Dugnano: brucia pannello luminoso con i prezzi della benzina Incendio a Paderno Dugnano: nel distributore di benzina di via Risorgimento è andato a fuoco il panello luminoso che indica i prezzi del carburant ealla pompa.

Domenica 24 ottobre pomeriggio di fiamme al distributore di benzina e auto lavaggio di via Risorgimento a Paderno Dugnano, al confine con Senago. A prendere fuoco improvvisamente, poco prima delle 16 è stata una delle insegne luminose dei prezzi sopra le colonnine del rifornimento.

Il pannello bruciato

Alla fine, dopo la fiammata iniziale il rogo si è spento autonomamente senza coinvolgere le tante auto ferme al car washing, nè altri macchinari e arredi. I pompieri sono usciti comunque in forze dalla caserma di Rho, vista la particolarità e pericolosità potenziale della situazione. Arrivati sul posto, hanno invitato in via precauzionale i gestori della pompa di benzina a staccare elettricità e erogazione di carburante. Poi hanno approfondito l’ispezione interrogando gli stessi gestori, che hanno eslcuso qualsiasi atto doloso, come riscontrato anche con la visione delle immagini delle telecamere puntate sul benzinaio. Dalle quali emerge chiaramente la spontaneità dell’incendio, riconducibile essenzialmente a un cortocircuito. Al momento dello scoppio nessun automobilista stava facendo benzina.

