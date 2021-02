Cura del verde a Villasanta: interventi su 522 esemplari, in arrivo 50 piante nuove per iniziativa della ditta In corso a Villasanta gli interventi di manutenzione del verde pubblico programmati per il 2021 sui 522 esemplari presenti sul territorio. In arrivo una cinquantina di nuovi esemplari su iniziativa della ditta per compensare la CO2 prodotta proprio dalle attrezzature.

In queste settimane hanno preso il via a Villasanta gli interventi di manutenzione del verde pubblico programmati per il 2021 con la ditta Premav che gestisce il servizio per conto del Comune. Nell’arco dell’anno saranno sottoposti a potature e altri trattamenti 522 esemplari presenti sul territorio: un’opera del valore di 74mila euro circa e che prevede lo smaltimento di circa 270 tonnellate di materiale.

La maggior parte dei lavori consiste in potature di contenimento e rimozione branche (190 piante interessate) con una necessità superiore nella zona centro-ovest del territorio (150 casi) e minore su San Fiorano (30) e Sant’Alessandro (8). In diversi casi sarà necessario l’intervento in tree climbing dei giardinieri specializzati come avviene periodicamente per diversi esemplari del territorio e come è avvenuto nei giorni scorsi anche nel cortile del municipio. Qui i giardinieri hanno potato il cedro centenario, danneggiato in alcuni rami dall’ultima nevicata, qualche settimana fa sulla Brianza.

In programma per quest’anno c’è poi la messa a dimora di una cinquantina di nuovi esemplari ai quali si aggiungeranno ulteriori piantine su iniziativa della ditta che intende così compensare la CO2 prodotta proprio dalle attrezzature per la manutenzione del verde. I nuovi esemplari piantati nel 2020 sono stati 45 e gli alberi sottoposti a interventi, sempre nel 2020, circa 780.

L’intera programmazione degli interventi è stata elaborata sulla base delle indicazioni di un agronomo che ha compiuto uno studio e classificato le piante in un database del verde pubblico. La gestione del verde pubblico sarà oggetto di confronto durante la prossima seduta del Tavolo per l’Ambiente ed Ecologia, programmata per il 23 febbraio. Si tratta di un organo consultivo istituito dal Comune lo scorso anno, formato da esperti dei temi ambientali.

«Abbiamo fatto anche un grande censimento delle diverse piante presenti sul nostro territorio – ha raccontata soddisfatta l’assessore all’Ambiente Gabriella Garatti – Tra l’altro non pensiamo solo agli arbusti ma anche ai fiori che orneranno in primavera tutte le fioriere presenti sul territorio e anche tutto il percorso di collegamento pedonale tra la piazza del Comune e piazza Europa».

Per gli amanti dei numeri: il patrimonio arboreo del Comune è costituito da 2945 piante di oltre 120 specie diverse. Tra queste l’essenza maggiormente diffusa è il tiglio ibrido europeo con 236 esemplari. Oltre agli alberi e arbusti la manutenzione interessa circa 2200 metri di siepi e 284.000 metri quadri di prato sparso in 1375 differenti aree.

