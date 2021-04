Croce rossa Villasanta e il progetto “Insieme” con Essedona per ridare serenità ai diversamente abili Una passeggiata al parco, una cena o occasioni di svago: volontari del Comitato, operatori competenti e formati, mettono a disposizione il loro tempo per accompagnare i disabili in queste attività, offrendo loro occasioni di socializzazione.

La pandemia ha stravolto la nostra quotidianità, eliminando abitudini che caratterizzavano le nostre giornate. Questo ha provocato un generale senso di disagio e disorientamento, colpendo particolarmente le categorie più vulnerabili. Come aiutarle a ritrovare la normalità? Croce Rossa Italiana - Comitato di Villasanta, ha sviluppato il progetto di inclusione sociale “Insieme”, la cui finalità è di creare eventi e situazioni di svago a favore di beneficiari diversamente abili. Cogliendo l’opportunità data dall’iniziativa Essedona di Esselunga.

LEGGI Cos’è Essedona di Esselunga

Che si tratti di una cena al ristorante, una passeggiata al parco, andare a cinema o semplicemente passare del tempo in compagnia, i volontari del Comitato, operatori competenti e formati, mettono a disposizione il loro tempo per accompagnare i disabili in queste attività, offrendo loro occasioni di socializzazione. Il non vedere gli amici e il cambiamento delle quotidiane attività educative, ricreative e sportive hanno comportato stress e disagio nelle persone diversamente abili, e difficoltà per le loro famiglie.

Il progetto “Insieme” è già attivo da diversi anni sul territorio monzese: ora l’obiettivo è di potenziarlo ed estendere il numero di beneficiari potendo contare su 209 volontari della Croce Rossa villasantese.

Per usufruire del servizio si può contattare il centralino della Cri allo 039303295 o scrivere una mail a [email protected].

A questo proposito, Croce Rossa Italiana - Comitato di Villasanta, ha colto la sfida lanciata da Esselunga attraverso il progetto “Essedona”, pensato per supportare le comunità colpite dalla pandemia. I clienti Esselunga con una carta Fidaty, dal 10 aprile al 10 luglio, possono supportare gratuitamente il nostro progetto semplicemente selezionando Croce Rossa Italiana - Comitato di Villasanta tra quelli in lista sulla app Esselunga o sul sito www.essedona.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA